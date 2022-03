Daniela Figo, de 23 anos, usou nos últimos dias a sua conta oficial de Instagram para dedicar ao namorado um rara declaração de amor.

A filha de Helen Svedin e Luís Figo vive uma discreta relação com Beltrán Lozano, primo do rei de Espanha, porém não deixou de publicamente assinalar o aniversário do amado.

A partilha, que celebra os 29 anos de vida de Beltrán Lozano, dá destaque a imagens românticas do casal.

Recorde-se que, apesar de a relação durar há já vários anos, apenas foi assumida publicamente há um ano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniela Svedin Figo (@danielasfigo)

Leia Também: Luís Figo e Helene Svedin unidos depois de alegada crise no casamento