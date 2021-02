Hoje é um dia muito especial para Kylie Jenner. A filha da empresária, Stormi, completa três anos de vida, data que fez questão de evidenciar através de uma bonita mensagem na sua conta de Instagram.

"Obrigada Deus por me enviares esta pequena alma. Estou a chorar hoje e não consigo parar. São das pequenas coisas que sinto falta, como a tua vozinha e as nossas longas conversas no penico. Ver-te a experimentar tudo pela primeira vez tem sido a melhor parte da minha vida nos últimos anos, mas por outro lado sinto-me entusiasmada por ver que te estás a tornar na menina mais especial. Feliz aniversário à minha eterna bebé!", escreveu numa publicação onde partilhou diversas fotografias da menina.

Recorde-se que Stormi é fruto da anterior relação de Kylie com o rapper Travis Scott.

