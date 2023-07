Dia de festa para a família de David e Victoria Beckham. A filha mais nova do casal, Harper, comemora esta segunda-feira, dia 10 de julho, o seu 12.º aniversário, uma data que tanto a mãe como dois dos irmãos, Cruz e Romeo, já assinalaram nas redes sociais.

"Feliz 12.º aniversário, Harper Seven. Amo-te muito", escreveu Romeo numa publicação na sua conta no Instagram, uma mensagem semelhante à deixada pelo irmão, Cruz.

Já Victoria Beckham assinalou o aniversário da filha com a partilha de um pequeno vídeo com diversos registos da mais nova da família. "Feliz aniversário! Não acredito que a Harper Seven já faz 12 anos hoje! Amamos-te muito! És tudo para nós", escreveu a empresária.

De recordar que Harper é a mais nova dos quatro filhos de David e Victoria Beckham, que são ainda pais de Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 20 anos, e Cruz, de 18.