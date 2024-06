Na passada terça-feira, 29 de maio, foram várias as figuras públicas que marcaram presença no lançamento do novo perfume Lisboa 1947.

A fragrância foi inspirada num dos momentos mais marcantes da história de Portugal: a partida de Vasco da Gama em direção à Índia.

"Esta saída dos marinheiros portugueses para a distante Índia foi a inspiração para a nova fragrância Lisboa 1497, um perfume de verão, floral, assumidamente fresco e cítrico, na qual a frescura do limão, misturada com a doçura suave e floral da tília e das frésias, se sente no ar de uma Lisboa florida de julho", informa-se em comunicado.

"Tal como Vasco da Gama desafiou os mares, com a ajuda da rosa dos ventos, Lisboa 1497 é um novo perfume unissexo a explorar", completa-se.

