Foi através de uma partilha na rede social Instagram que o circo Victor Hugo Cardinali revelou ter sofrido um assalto durante a madrugada.

"Na madrugada de 5 de dezembro de 2021, em Lisboa, no Parque das Nações, foram roubadas duas motas de espetáculo do circo Victor Hugo Cardinali", informava o comunicado, que apela a que quem souber informações sobre o caso entre em contacto com os responsáveis pelo espetáculo.

A notícia rapidamente se espalhou e foram várias as figuras públicas a mostrarem-se solidárias com o circo, tendo em conta que este seria o primeiro ano que o espetáculo circense regressa após a paragem forçada relacionada com a pandemia da Covid-19.

"Não acho normal que isto tenha acontecido", lamenta Dália Madruga, reforçando o apelo para que quem souber informações contacte os responsáveis.

Também Vanessa Oliveira partilhou o apelo de Victor Hugo Cardinali e referiu: "Não consigo acreditar nesta maldade".

