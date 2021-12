Amalia, a princesa herdeira da Holanda, completou 18 anos na passada semana e não deixou de celebrar a data, mesmo com as rigorosas medidas contra a Covid-19 que vigoram no país.

A imprensa internacional apurou que a filha mais velha dos reis Maxima e Guilherme reuniu 21 pessoas nos jardins do Palácio de Huis ten Bosch no sábado, dia 11.

O encontro gerou polémica por 'quebrar' as regras de combate ao vírus, uma vez que não é permitido receber mais do que quatro visitas em casa.

