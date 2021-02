Fernando Rocha foi esta quarta-feira a um dos restaurantes da cadeia McDonald's e gravou o momento em que fez o seu pedido.

As imagens tinham como objetivo mostrar a sua indignação perante o facto de não ser autorizado, de acordo com as medidas do novo confinamento, a venda de bebidas ao postigo, nem mesmo em regime takeaway.

"Há leis que sim senhor...", pode ler-se na legenda das divertidas imagens, onde Fernando Rocha envia um recado a António Costa.

