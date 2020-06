Fernando Rocha voltou a fazer uso das redes sociais para animar os seguidores e desta vez foi com um vídeo da app TikTok que fez soltar gargalhadas.

O comediante protagonizou um voice over de José Castelo Branco no qual irozina com o tamanho da sua barriga.

"José Castelo Branco de Rio Tinto", escreveu ao partilhar as imagens na sua conta de Instagram.

Ora veja.

