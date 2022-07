Fernando Pires esteve a falar da sua vida e carreira com Júlia Pinheiro, esta quinta-feira, 28 de julho, e acabou por confessar que não estava a usar roupa interior.

O ator, que dá vida a Renato França na novela 'Lua de Mel', estava a falar do seu estilo "confortável" quando relatou: "Para mim, no verão, é acordar, calçar uns chinelos que é fácil de calçar... Por exemplo, a senhora do som estava a colocar-me o microfone e disse que se calhar era melhor prender nas cuecas para os calções não caírem. E eu disse: 'Eu não trouxe cuecas porque trouxe calções de banho'".

Uma partilha que deixou Júlia Pinheiro às gargalhadas. "Vamos fazer quatro anos deste programa e nunca ninguém se sentou aqui e disse: eu não trouxe cuecas", destacou a apresentadora.

