Fernanda Serrano esteve na última quarta-feira, dia 27 de setembro, nas celebrações do 38.º aniversário do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa. Em entrevista ao Fama ao Minuto, a atriz falou sobre a sua experiência na nova temporada de 'Morangos com Açúcar', na qual dará vida à professora Dalila.

O que é que o público pode esperar da sua personagem?

Uma professora como no imaginário dos pais os professores ainda são e deveriam ser. Uma professora à antiga no sentido em que os orienta, não deixa os alunos à deriva, tem uma grande capacidade de agregação, contraria a dispersão e respeita a individualidade de cada um dos alunos. Embora tenha ali algumas questões a título pessoal, é uma professora que os alunos respeitam e consideram muito, que é uma das vertentes que hoje em dia também já se vai perdendo, infelizmente.

Já foram divulgadas as primeiras cenas dos 'Morangos' e a opinião do público, em geral, é a de que esta temporada é muito diferente das anteriores. Concorda?

Sim, é uma nova abordagem. Eu disse-lhes [ao elenco jovem da série] no outro dia em tom de brincadeira, mas com verdade, que isto vai representar um marco, vai ser o início do resto das vidas deles. Eles vão fazer parte de uma nova era dos 'Morangos com Açúcar'. São realmente os novos 'Morangos'.

Leia Também: Paulo Pires mostra fotografia "marota" de Fernanda Serrano