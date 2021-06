A bordo de um cruzeiro de luxo, Fernanda Serrano fez esta terça-feira a primeira paragem nestas suas férias de sonho.

"First stop. Roma", conta a atriz ao partilhar com os fãs do Instagram uma das primeiras fotografias neste local "muito especial" para si.

"A primeira vez que vim cá foi há precisamente 13 anos atrás e numa fase muito delicada da minha vida! Agora vim agradecer… muito e todos os dias", realça a atriz, que há 13 anos travava uma batalha contra o cancro da mama.

