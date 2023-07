Fernanda Serrano está de volta a Portugal e ao trabalho depois de uma semana intensa de férias. A atriz esteve na Croácia na companhia de um grupo de amigos.

No rescaldo destes dias de descanso, o rosto das novelas da TVI resolveu partilhar com os seguidores do Instagram um balanço de como correu a aventura e ainda revelar as imagens que eternizaram momentos guardados para sempre na sua memória.

"Que semana tão boa, de amor, de carinho, de colo, de partilha, de rir até às lágrimas, de comer até mais não, de amizade, filhos, amigos! Comer, amar e rir. Como tanto gostamos de fazer! Obrigada, amores do meu coração", enalteceu, referindo-se aos amigos que a acompanharam.

"Os amigos são a família que nós escolhemos com amor e vida! Agora, de volta ao trabalho novamente", completou, dando conta de que está de volta às gravações da nova temporada de 'Morangos com Açúcar'.

Veja na galeria todas as fotografias partilhadas por Fernanda Serrano.