Felipe VI foi o centro das atenções este fim de semana, quando viajou até Gijón, para marcar presença no casamento de um dos seus afilhados, Felipe López.

Meia hora antes do início da cerimónia começaram a chegar os convidados, incluindo o soberano, que chegou ao local acompanhado pelos seguranças da Casa Real.

O rei marcou presença na cerimónia sem a companhia da mulher, Letizia, e foi recebido com alegria pelo afilhado, quem saudou de forma carinhosa.

Terminada a cerimónia religiosa, os convidados e os noivos dirigiram-se para o palácio Valdesoto, em Siero, para desfrutarem do banquete que ali fora preparado. O jovem, licenciado em Economia e Direito, trabalha em Madrid, onde vive com a agora mulher, Lorena Meana, licenciada em Farmácia. No entanto, desde a infância está muito ligado às Astúrias e a Gijón, de onde a sua família é originária.

Felipe López é um dos poucos afilhados de Felipe VI que não possui sangue real e a forma como foi apadrinhado é bastante curiosa. O então príncipe das Astúrias visitava a localidade de San Esteban de Cuñaba, na primeira edição do Prémio 'Pueblo Ejemplar' - que é atribuído anualmente no dia seguinte aos Prémios Princesa das Astúrias - em 1990.

Naquela altura, na aldeia, que tinha apenas 30 habitantes, vivia uma mulher que estava grávida, uma grande felicidade para aquela população que não via ali nascer uma criança há já muitos anos. O presidente da Câmara da altura desafiou Felipe a aceitar apadrinhar a criança, um pedido a que o então príncipe das Astúrias acedeu sem pensar duas vezes.

Antes deste encontro, a mãe tinha decidido que o menino iria receber o nome de Andrés, mas acabou por ser registado com o mesmo nome do padrinho. Desde então, os dois Felipes mantêm uma relação próxima.

Leia Também: Letizia faz 51 anos. Recorde a rainha antes de pertencer à família real