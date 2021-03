"Hoje a palavra de ordem é atrevimento", começou por dizer Fátima Lopes numa publicação realizada esta segunda-feira, dia 22, na sua conta de Instagram e na qual anuncia que vai participar numa conferência digital que aborda, precisamente, o atrevimento.

O antigo rosto da TVI foi aceitou o convite do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto e vai estar em direto hoje, pelas 15 horas, no canal de YouTube das Jornadas de Marketing.

"É obrigatório procurar a nossa felicidade, na vida pessoal e no trabalho. Só com atrevimento encontramos outras paixões e alegrias, novas oportunidades e o futuro que queremos", defendeu a apresentadora.

