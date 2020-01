Este domingo a filha mais velha de Fátima Lopes, Beatriz, soprou as velas pelas 20 primaveras. Uma data que a mãe babada não deixou de assinalar nas redes sociais, onde aliás partilha vários momentos de cumplicidade entre ambas.

Foi com uma enternecedora memória de mãe e filha que a apresentadora da TVI assinalou a data, não deixando de se mostrar impressionada com a passagem do tempo.

"Passaram 20 anos. Como é possível? Esta menina querida tornou-se numa grande mulher, uma filha em quem tenho o máximo orgulho. Parabéns minha filha linda. Amo-te tanto", escreveu.

