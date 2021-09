Fátima Lopes usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores bonitos retratos nos quais surge com um rasgado sorriso ao pé da família de Francis Obikwelu.

"Que noite tão bonita com a minha família do coração de @francisobikwelu. Tinha muitas saudades de todos, em particular do meu afilhado Chris", notou a apresentadora na legenda da publicação, referindo-se ao filho mais velho do antigo atleta olímpico.

Note-se que esta bonita relação começou quando a mãe de Francis pediu uma vez a Fátima que cuidasse do seu filho por ela, quando este veio para Portugal. Desde então, a apresentadora tem honrado tal promessa.

