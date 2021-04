Prestes a abraçar um novo desafio na RTP1, Fátima Lopes termina o primeiro trimestre do ano a viver um período de grandes transformações. Esta quinta-feira, a apresentadora assinalou este momento da sua vida com uma mensagem inspiradora nas redes sociais na qual afirma que "esta é a altura" de "renascer".

"Agora que terminámos o primeiro trimestre de um ano tão cheio de incertezas, são-nos colocadas muitas situações nas nossas vidas, que nos obrigam a tomar decisões. Esta é a altura de pormos as fichas todas no renascimento. O renascimento é uma oportunidade gigante, de alcançarmos uma felicidade que neste momento não sentimos. De uma coisa podem ter a certeza: a vida sorri-nos sempre que nós nos escolhemos", escreveu.

Recorde-se que Fátima Lopes abandonou a TVI em janeiro, depois de 10 anos a trabalhar no canal. Afastada do pequeno ecrã, a apresentadora fez apenas uma pequena participação em televisão, para o programa da Tia Cátia, no canal 24Kitchen. Há poucos dias, anunciou que está a trabalhar num projeto para a RTP1, que vai ser emitido em maio.

