Pedro Pascal saltou para as luzes da ribalta depois da personagem a que deu vida na série da HBO 'The Last of Us'. Desde então são muitos os fãs que têm seguido atentamente os seus passos, inclusive, os pedidos que faz no Starbucks.

Neste sentido, o ator de Hollywood acabou por deixar alguns admiradores preocupados com uma bebida que encomendou, que se tornou viral nas redes sociais.

Numa etiqueta colada no copo percebia-se que o artista pediu "extra gelo" e "6 cafés expresso". Sim, leu bem, seis.

"Não admira que pareça que está sempre a tripar", brincou um internauta. "Alguém, por favor, veja como este homem está", acrescentou outro. Por outro lado houve quem notasse que a quantidade de café poderia ser indicativa dos níveis de cansaço de Pascal.