Fanny Rodrigues vive um sonho enquanto apresentadora do 'Somos Portugal'. Foi precisamente desta oportunidade que a comunicadora falou na sua conta de Instagram numa publicação que fez hoje, 21 de março.

"A primavera de 2021 trouxe-me a flor mais bonita de sempre! A flor do sonho! E faz hoje um ano, que juntos a temos regado com todo o amor, perseverança, alegria, atitude e acima de tudo: com todo o coração!", começa por dizer.

"E digo temos, porque não cuido desta flor sozinha. Nem pensar. Se formos a ver, tenho mais de 100 pessoas, só na equipa a ajudar-me. Tenho-vos a vocês! Que são muito muito importantes. E sou-vos grata para o resto da vida. Pelo amor que recebo e por ao longo deste ano, terem visto que a minha flor, tinha todo o direito de ser regada. Para viver", continua.

"E tenho as pessoas que me ajudaram a plantar a flor do sonho", completa.

