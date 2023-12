Fanny Rodrigues 'fez soar os alarmes' esta terça-feira, dia 12 de dezembro, durante um conjunto de perguntas feitas por seguidores nas redes sociais.

A apresentadora respondeu a várias questões sobre a carreira em televisão, mas foi sobre o plano pessoal que deixou preocupados alguns fãs.

"Como vais acabar 2023, solteira ou a namorar?", quis saber um cibernauta, com Fanny a responder: "Com a minha família".

Com esta frase, Fanny não confirma que a relação com Jorge Frade está intacta e parece abrir espaço para a dúvida.



© Instagram/Fanny Rodrigues

Vale lembrar que já no passado dia 28 de novembro, também no Instagram, Fanny fez notar que tomou uma decisão em que escolheu o melhor para si própria, não tendo especificado do que se trata.

