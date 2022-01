Esta quarta-feira, Fanny Rodrigues pediu a ajuda dos fãs numa questão banal: a escolha do look para o dia seguinte, uma vez que vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. Mas a interação com os seguidores acabou por deixá-la comovida.

"Vai com tudo mesmo, vestida de coração dos pés à cabeça, como o fazes sempre. O resto é resto", disse-lhe uma internauta.

De coração cheio, Fanny partilhou a mensagem publicamente e acrescentou: "Perguntei ao final do dia como devia de ir vestida amanhã ao programa! E a Mónica (uma seguidora) disse-me a coisa mais bonita de sempre! Para eu ir vestida de coração dos pés à cabeça! Vocês são a minha verdade e prometo ser sempre assim. Coração. Intensidade e verdade".

Leia Também: Colorida e sem medo de arriscar: Os looks de Fanny no 'Somos Portugal'