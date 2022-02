As imagem nas quais Bruno de Carvalho repreende Liliana Almeida por esta ter preferido desabafar com o Big Brother no confessionário na vez de falar consigo, continuam a gerar enorme polémica nas redes sociais.

Às opiniões inflamadas dos fãs juntam-se agora as de algumas figuras públicas.

Miguel Cristovinho acusou o antigo presidente do Sporting de ser "tóxico".

"5h26 da matina e o bacano fez-lhe uma espera", comenta o músico dos D.A.M.A. ao partilhar as imagens em causa.

Maria Sampaio, amiga de Liliana e comentadora do 'BB Famosos', afirma mesmo que Bruno está a manipular a cantora.

"'Tu podes o que tu quiseres, não te obrigo a nada… Mas é comigo que tens de falar. Não tens de pensar em nada?!'", começa por citar. "Isto é manipulação. É muito grave", defende.

