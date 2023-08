A seleção portuguesa disse 'adeus' ao Campeonato do Mundo de futebol feminino na manhã desta terça-feira. As 'navegadoras' não conseguiram ir além de um empate sem golos diante as bicampeãs do mundo, as norte-americanas, no terceiro jogo da fase de grupos.

No entanto, a prestação da seleção nacional naquela que foi a primeira presença no mundial foi notável e muitas foram as caras conhecidas que usaram as redes sociais para felicitar as jogadoras.

António Raminhos foi um dos famosos que deram os parabéns à seleção, tendo partilhado um pequeno vídeo das 'navegadoras' nas redes sociais, mas lamentando que não tenha havido relato do jogo nas rádios que habitualmente fazem esse tipo de transmissões.

"Uma bola no poste que podia ter feito toda a diferença. Um orgulho imenso poder acompanhar a evolução do futebol feminino e estas miúdas que vão ficar para história. Do catano", escreveu o humorista.

Também Rita Ferro Rodrigues deixou palavras de apoio à seleção pela prestação nestes jogos da fase de grupos.

"Quem diria! A equipa feminina estreia-se num Mundial e encosta a equipa bicampeã do mundo às cordas. Não ganhámos por acaso! Faltou aquela ponta de sorte", começou por escrever a apresentadora, felicitando depois as atletas. "Se o mundo não conhecia o Futebol Feminino português… com este jogo fica apresentado. O futuro é lindo. As portuguesas não vieram para brincar. Parabéns a toda a equipa", acrescentou ainda.

