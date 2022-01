A pandemia levou ao cancelamento dos eventos que reuniam a família real britânica, no entanto, parece que vai ser este ano que as coisas voltarão à normalidade (dentro do possível).

Conforme evidencia a revista Hello! foi confirmado que a celebração do Commonwealth Day acontecerá no dia 14 de março, na Abadia de Westminster.

Apesar de ainda não se saber se algum membro da realeza estará presente, importa notar que nos anos anteriores a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e Camilla Parker Bowles, assim como o príncipe William e Kate Middleton não faltaram ao evento.

Em 2020, por exemplo, o príncipe Harry e Meghan Markle estiveram no centro das atenções, antes de decidirem afastar-se do núcleo sénior da monarquia.

