Carolina Patrocínio, o marido Gonçalo Uva, e os filhos do casal embarracaram esta semana rumo a uma nova aventura. A família está em Andorra, a desfrutar dos encantos de uma estância de ski.

A apresentadora da SIC conta ainda com a companhia de uma das suas irmãs, Mariana Patrocínio, do cunhado e dos sobrinhos. A maior surpresa é a presença do matriarca da família, Pedro Patrocínio, pai de Carolina, também se juntou ao clã.

Veja na galeria as melhores imagens das férias na neve da família Patrocínio.

