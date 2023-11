Pouco tempo depois de a morte de Evan Ellingson, de 35 anos, se ter tornado pública, a família do ator quebrou o silêncio.

Através de uma comunicado, citado pela NBC News, disseram: "A nossa família está de coração partido pela morte repentina do nosso amado filho, irmão, tio e amigo, Evan".

Destacando o quanto o ator era "atencioso", acrescentaram: "Tinha um espírito doce e infantil, com um sorriso que iluminava qualquer sala. Estava sempre a pensar nos outros e queria usar as suas próprias lutas contra o vício para ajudar as pessoas a encontrarem esperança".

Ainda de acordo com a família, Evan Ellingson estava sóbrio há três anos, mas "teve uma recaída recentemente" depois de lhe ter sido receitado opioide após um procedimento dentário.

"Ele gostava de indicar recursos para ajudar as pessoas", continuaram, referindo também que o ator "partilhava com frequência a sua caminhada na recuperação" durante palestras.

"Já sentimos a sua falta e valorizamos cada momento de alegria, gargalhadas e amor que ele nos trouxe, a nós e a tantos outros", pode ainda ler-se na nota.

Evan Ellingson, recorde-se, integrou o elenco de 'CSI: Miami', onde interpretou Kyle Harmon, e do filme 'Para a Minha Irmã', no papel de Jesse Fitzgerald.

