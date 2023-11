Falta um mês para a noite de Natal e muitos são aqueles que já têm a casa decorada para a época festiva.

Núria Madruga é uma das caras conhecidas dos portugueses que já têm a casa em clima natalício e usou a sua conta no Instagram para mostrar as decorações, partilhando um pequeno vídeo onde se pode ver a árvore decorada e também alguns enfeites sobre a mesa.

"E assim, de repente, falta um mês para o Natal. Que as próximas semanas sejam de muita magia e acima de tudo, saúde. Já temos a casa decorada, agora só preciso de me afastar das lojas porque acho sempre que me falta mais qualquer coisa para a decoração", escreveu a atriz.