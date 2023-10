No final do episódio do 'Hell's Kitchen Famosos' deste domingo, dia 22 de outubro, Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce') estava entre os nomeados para sair da equipa azul. No entanto, o chef Ljubomir Stanisic pediu dois nomeados e apresentaram-se três - 'Pipoca', Noémia Costa e Francis Obikwelu.

Para desempatar, Ljubomir Stanisic decidiu seguir-se pelas nomeações de 'Pipoca', uma vez que era a líder do grupo esta semana. Assim sendo, ficavam apenas nomeados Noémia Costa e Francis Obikwelu. Mas 'Pipoca' não concordou com esta solução do chef e contestou. Atitude que levou a que fosse criticada.

"Falta de respeito é não ter feito aquilo que o chef disse para fazer que era ir para trás, e essa atitude só demonstra o que é… Não é de todo louvar a atitude e na verdade até teve a sorte do jogo… Ria-me sim era ter calhado o palito mais pequeno que assim já ias de vela, não acrescentas nada ao programa com essa maneira de ser. Isto é só uma opinião", escreveu um internauta, referindo ainda o método que o chef usou para escolher a pessoa que seria expulsa.

Ljubomir decidiu ir buscar três palitos para que os nomeados retirarem um. Quem ficasse com o mais pequeno era expulso. E foi assim que ficou decidido que Noémia Costa era a pessoa que iria abandonar o programa da SIC.

Perante a crítica do internauta, 'Pipoca' reagiu: "Vou explicar devagarinho: eu tive tantos votos como os outros nomeados, e a isso acrescia a responsabilidade de ser a líder, por isso é claro que tinha de estar junto deles. Como é óbvio, não ia deixar de dar o corpo às balas e fingir que não era nada comigo. Até ao final do episódio, era eu a responsável pela equipa, por isso fiz o que achei que cabe a um líder fazer: assumir a responsabilidade. E estou capaz de apostar 2,75€ em como, na minha posição, o chef Ljubomir teria feito o mesmo. Não se salta da cozinha quando está a pegar fogo. Literalmente".



© Instagram_apipocamaisdoce

Leia Também: Expulso do 'Hell's Kitchen Famosos' foi escolhido com... palito