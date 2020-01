Natural de Belém do Pará, a cantora Fafá de Belém agora é Fafá de São Paulo durante os próximos dias. A mudança de nome faz parte de uma parceria com a plataforma digital de reservas Booking.com.

A campanha traduz o conceito “Viaje pelo carnaval. Viaje pelas pessoas”, e o objetivo é promover alguns dos principais Carnavais do Brasil durante este período, que é um dos principais momentos de viagem e diversão para os brasileiros e foliões do mundo inteiro.

Participante ativa do Carnaval do Baixo Augusta, Fafá de Belém já declarou o seu amor por São Paulo em diferentes momentos. A cidade será palco, pela primeira vez, do Galo da Madrugada, um dos maiores blocos de rua do mundo, e no qual a cantora participa há muitos anos.

Inclusive, este ano, a cantora irá comandar o trio da Booking.com no desfile em Recife, que acontecerá no sábado de Carnaval, no dia 22 de fevereiro, e estará no desfile do bloco na capital paulista no dia 25 de fevereiro.

“Fiquei super feliz com o convite para a parceria. Adoro viajar, inclusive sozinha, para todos os cantos, até os mais diferentes! Por isso, ser convidada para estar com eles no Carnaval, que é um evento que eu adoro, deixou-me muito orgulhosa. O Brasil é um país plural e tem muitos Carnavais”, conta Fafá de Belém.