Ruben Rua e Malin Svensson terminaram o namoro de ambos no início do ano. No entanto, existem rumores de que os dois já se reconciliaram.

Uma fotografia onde se mostraram juntos e comentários deixados pela modelo numa recente partilha do apresentador nas redes sociais levaram os fãs a crer que a separação não durou muito tempo, embora nenhum deles se tenha pronunciado.

Entretanto, Malin Svensson partilhou no Instagram uma fotografia onde surge em topless na praia. De forma a esconder os mamilos, a modelo tapou-os com um emoji. Veja abaixo.



© Instagram/Malin Svensson

