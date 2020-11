A morte de Diego Armando Maradona foi um choque para todos os seus fãs e claro, aqueles que lhe eram mais próximos. O velório do antigo futebolista irá acontecer hoje, dia 26, no palácio presidencial argentino.

No entanto, à meia-noite de hoje foi realizada uma cerimónia mais íntima na qual Rocío Oliva, ex-namorada de Maradona, foi impedida de entrar por um segurança.

Rocío chegou por volta das 04h00, conforme avança TyC Sports, no entanto não teve autorização para entrar no local.

Depois de alguns minutos à espera e após uma conversa, Oliva foi informada que teria de esperar até às 07h00 da manhã para entrar como toda a gente.

Em declarações aos jornalistas que se encontravam presentes no local, e sem conseguir esconder as lágrimas, esta revelou-se incrédula com a situação, referindo que manteve um relacionamento com a lenda do futebol durante seis anos e meio.

Eis o momento:

Leia Também: A mensagem que pediu para constar na sua lápide