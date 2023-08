Um dia após Julio Iglesias Jr. ter revelado que reencontrou o amor ao lado da modelo Ariadna Romero foi a vez de a sua ex-mulher, Charisse Verhaert, anunciar que também está a viver um momento particularmente feliz.

De acordo com informações avançadas pela imprensa espanhola, Charisse está grávida e o bebé nascerá no final do ano.

"Cinco meses de crescimento do nosso pequeno amigo. A mamã já te ama muito", escreveu a modelo belga.

Este será o seu primeiro filho e é fruto da relação de Charisse com o bailarino Jay Sanchez, com quem iniciou uma relação depois de se divorciar de Julio Iglesias Jr.

A modelo e o filho do cantor Julio Iglesias estiveram casados oito anos.

Leia Também: Julio Iglesias Jr. revela nova namorada