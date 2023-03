O namoro de Cayetano Rivera e Maria Cerqueira Gomes é um dos assuntos do momento em Espanha - e, claro, em Portugal.

Um repórter do 'El Programa de Ana Rosa' confrontou Eva González, a ex-mulher do toureiro, com as imagens publicadas pela revista Semana onde Cayetano e a apresentadora portuguesa surgem cúmplices num encontro romântico.

Eva, sem recorrer às palavras, reagiu à questão "isto afeta-te ou é indiferente para ti" com um simples sorriso, entrando depois no seu carro para seguir caminho.

Vale notar que Eva Gonzáles e Cayetano Rivera casaram-se em 2015. Os dois separaram-se há cerca de seis meses, embora a imprensa espanhola garanta que a relação estava frágil há já algum tempo.

Eva é também apresentadora e conduz atualmente a versão espanhola do programa 'The Voice'.

