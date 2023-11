Neymar está envolvido em mais uma polémica no plano pessoal. O jogador está a ser acusado por uma ex-empregada doméstica de a ter submetido a trabalho precário e de estar em dívida com parte do ordenado que lhe foi prometido.

A revelação foi feita pelo jornal francês Le Parisien, que conta ainda que em causa está parte do período em que Neymar jogou no PSG e em que esta mulher trabalhou num regime de sete dias por semana, durante quase dois anos.

A mulher, que tem 35 anos e quatro filhos, exige agora o pagamento de 368 mil euros e, ao que tudo indica, enviou uma proposta de acordo amigável, de forma a evitar que o caso avance para os tribunais.

"Gostaríamos que fosse feita justiça a esta mãe, que ficou numa situação extremamente precária, e que ela receba simplesmente o que deveria ter recebido se tivesse sido empregue normalmente", sublinha a equipa de advogados de acusação, numa nota citada pelo Le Parisien.

A mulher diz ainda que trabalhou num "ritmo infernal" e garante que não houve o "pagamento de horas extraordinárias" nem teve direito a "férias" nem "controlo médico".

Neymar, até ao momento, não reagiu ao caso.

