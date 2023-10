Britney Spears tem dominado as revistas norte-americanas com as revelações feitas no seu livro de memórias, 'The Woman in Me', lançado esta semana, no qual fala sobre diversos aspetos da sua vida privada, mencionando factos nunca antes revelados.

No entanto, um dos ex-maridos da cantora, de 41 anos, não terá ficado nada satisfeito por esta ter falado sobre o fugaz casamento que existiu entre ambos.

Britney e Jason Alexander casaram-se em Las Vegas em 2022, quando a cantora tinha 21 anos, mas a união foi anulada 55 horas depois.

No livro, a artista revela que só trocou votos com Jason porque estava "muito bêbeda" e "muito entediada".

"Como acontece com um jovem de vinte e poucos anos depois de algumas bebidas, acabei na cama com um dos meus amigos - um amigo de infância que conheço desde sempre", escreveu, contando depois sobre o casamento.

"Eu nem me lembro daquela noite, mas pelo que descobri, eu e ele descansámos no quarto do hotel e ficámos acordados até tarde a ver filmes. Então tive a brilhante ideia de ir para a 'Little White Chapel' às três e meia da manhã. Quando chegámos lá, outro casal ia-se casar, então tivemos que esperar", continuou.

"As pessoas perguntaram-me se eu o amava. Para ser clara: Ele e eu não estávamos apaixonados. Eu estava honestamente muito bêbeda e provavelmente muito entediada", continuou, declarações que foram negadas por Jason Alexander, que contou ao TMZ que eles estavam apaixonados e sóbrios quando se casaram.

Leia Também: Britney Spears revela a dieta "rigorosa" a que o pai a submeteu