Jessica Mulroney foi um nome que ficou conhecido após Meghan Markle iniciar o relacionamento com o príncipe Harry. Tendo sido uma das pessoas que apoiou o casal, esta chegou a estar presente no casamento com um lugar em destaque.

Contudo, a amizade acabou por sucumbir após as palavras de Jessica nas redes sociais, quando uma influenciadora lhe pediu para que apoiasse uma causa ligada à luta contra o racismo.

A polémica gerada à volta da questão fez com que as duas acabassem por se afastar.

Contudo, indiferente aos rumores, na sua conta de Instagram Jessica partilhou uma fotografia do casamento de Markle, enquanto esta se dirigia ao altar acompanhada pelos filhos gémeos de Mulroney.

"Vejo isto e é uma pura alegria", afirmou na legenda da publicação, conforme noticia o Page Six.

Será que esta foi uma tentativa de redenção por parte de Jessica?

Leia Também: Harry e Meghan Markle mudam nome da sua fundação após exigência da rainha