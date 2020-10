Jessica Mulroney tornou-se conhecida quando a relação da sua melhor amiga, Meghan Markle, com o príncipe Harry se tornou pública. Contudo, este ano, a amizade das duas sofreu um duro golpe depois de uma polémica em que Jessica se viu envolvida.

Recordando precisamente esta fase menos boa da sua vida, Mulroney fez uma publicação.

"Depois de meses difíceis, alguma coisa para finalmente celebrar. Obrigada por ficares do meu lado Benny [marido]. Obrigada aos nossos verdadeiros amigos por terem permanecido connosco. Nunca o conseguiríamos sem vocês", lê-se numa publicação do Instagram, sem revelar do que se trata.

Na mesma partilha, Jessica refere: "Finalmente conhecemos os idiotas que pensávamos que eram nossos amigos. O melhor presente que poderíamos receber".

