Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, dia 15 de abril, aos 93 anos. A artista parte deixando um enorme legado na representação em Portugal, sendo lembrada como "uma das maiores atrizes da nossa história".

Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928, foi aos 13 anos que se estreou em palco... para não mais parar. Eunice presenteou o público com 80 anos de uma carreira repleta de grandes feitos, no teatro, cinema e televisão.

Eunice Muñoz só se afastou dos palcos dos 23 aos 27 anos, depois do nascimento da primeira filha. Teve depois outros cinco filhos, muitos netos e ainda viu nascer bisnetos. A família era uma das suas grandes paixões e aquilo que sempre a moveu.

