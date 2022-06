Bruna Gomes sagrou-se, na noite deste domingo, a vencedora do 'Big Brother - Desafio Final' com 91% dos votos do público. No rescaldo da grande noite, a digital influencer brasileira esteve à conversa com os jornalistas.

"Sinto-me muito abraçada por Portugal. Nunca esperei esse carinho", começou por dizer a propósito da vitória histórica.

Com seis milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital afasta a hipótese de ter sido o público brasileiro a levá-la à final.

Sem pensar em férias, a vencedora do concurso pretende regressar ao Brasil em breve, mas antes quer desfrutar de uns dias Portugal na companhia do namorado. "Quero conhecer restaurantes, a culinária portuguesa é a melhor, quero ir às festas [dos Santos]. Se o Bernardo não quiser ir, que fique em casa, mas eu vou. Mas ele é uma gracinha, vai querer ir comigo", afirma.

O futuro ao lado de Bernardo Sousa

"Já conversámos. O primeiro dia é muita euforia e muita emoção. Muita informação para processar. Mas já tivemos essa conversa. Estamos ansiosos por esta nova fase, estamos felizes e a olhar para o melhor caminho. Não dá para pôr as expectativas lá em cima porque não sabemos como vai ser a rotina", diz.

Enternecida com o facto de ter o piloto ao seu lado, Bruna Gomes realça que ficou "muito feliz" por Bernardo Sousa ter "esperado por si" fora da casa.

Questionada se é com o português que quer realizar o sonho de ser mãe, Bruna Gomes, conta, em tom de brincadeira, que o casal já definiu os nomes preferidos para o bebé - Caetana e António José -, mas adverte: "É um passo mais à frente. Vamos com calma".

Sobre um futuro divido entre Portugal e o Brasil, Bruna Gomes não quer comprometer-se uma mudança definitiva para terras lusas e frisa que toda a sua vida está do outro lado do oceano.

A campanha do ex-namorado

Felipe Neto, o mais popular youtuber brasileiro, demonstrou por várias vezes o apoio a Bruna Gomes, nomeadamente após a grande vitória. Questionada sobre as manifestações do ex-companheiro, a influencer revela que ficou surpreendida, mas nutre carinho por esses gestos.

"Não estava à espera, mas fico feliz com o carinho. Não tem como não ficar feliz com carinho. Se o outro torce por mim, independentemente de qualquer coisa, deixa-me feliz", afirma.

O programa "curou" a depressão

Bruna Gomes aceitou entrar no 'Big Brother Famosos' no rescaldo de uma depressão profunda, resultado do término inesperado com Felipe Neto. A digital influencer garante que a entrada no programa foi crucial para que se "curasse".

"Foi mesmo a minha cura. Tive muitos momentos de introspeção. Com as histórias que ouvi, tudo foi importante para a construção de uma nova Bruna. Acho que aqui fora levaria mais tempo. Não teria este momento de introspeção. Mesmo com toda a dinâmica do jogo tive tempo para aquilo a que vim", frisa.

Quais os planos para o prémio final?

"Quero ajudar uma instituição que ajuda cachorrinhos que é do médico que trata do meu cão. resgata cachorro e trata-os. Vou ajudar um amigo que me ajudou na fase mais difícil da minha vida. Foi ele que me carregou as malas, pôs os meus cães no carro e disse-me: 'Vem para minha casa'. Vou pagar contas", conta, por fim.

Leia Também: Gonçalo Quinaz pede para o "deixarem" e revela: "Vou-me manter na TV"