Judite Sousa esteve esta sexta-feira à conversa com Júlia Pinheiro na SIC, uma entrevista que serve de promoção para o lançamento do livro 'Pedaços de Vida', que estará à venda a partir do próximo dia 23 de janeiro.

Sempre emocionada, a jornalista explicou que decidiu escrever o livro para "honrar a memória" do filho André Sousa Bessa, que morreu em junho de 2014 num acidente ocorrido numa piscina.

Judite contou que sente ter sido pouco apoiada pelos colegas de profissão, embora sempre apoiada "pelos portugueses" e "pela opinião pública".

A pivô, que recentemente saiu da CNN Portugal, sublinhou que neste seu novo livro deixa claras as "circunstâncias da morte" do filho, escrevendo ainda muitas coisas que tinha "presas na garganta".

A Júlia Pinheiro, Judite fez notar que André não "consumia substâncias ilícitas", embora muitos meios de comunicação social o tenham insinuado. "O meu filho teve um percurso academicamente e profissionalmente brilhante", completou.

Magoada pela forma como a comunicação social abordou o tema da morte do filho, a jornalista explica que durante várias semanas após o acidente foi "capa de revista", numa "exploração" constante deste sofrimento sentido.

A certa altura, Júlia Pinheiro questionou Judite sobre a vontade de permanecer ativa nas redes sociais, embora seja por lá que recebe algumas críticas de pessoas maldosas. A jornalista explicou: "Eu vivo há oito anos em solidão. [...] Compensei nas redes sociais alguma dessa solidão. Chego a casa e não tenho ninguém, chego a casa e sou eu e as minhas memórias. Sou eu e eu".