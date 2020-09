MasterClass.com, a plataforma de streaming que possibilita a todos aprender com os melhores, anunciou que o conceituado designer de moda, personalidade da televisão e escritor Tan France dará uma aula de estilo a todos os interessados.

Tan France irá ensinar dicas e truques para aumentar a confiança e descobrir o seu próprio estilo pessoal. A sua expertise reside na sua capacidade de transformar a vida das pessoas através de estilo pessoal, auto descoberta e confiança.

Tan começou a sua carreira a trabalhar para algumas das marcas líderes mundiais antes de lançar a sua própria empresa de roupa feminina, a Kingdom & State.

Mais conhecido pelo seu papel como especialista de moda na série "Queer Eye" da Netflix, tornou-se um dos primeiros muçulmanos a assumir abertamente a sua homossexualidade num programa de televisão. Também é o anfitrião da série digital Dressing Funny, onde faz o styling a alguns dos comediantes mais populares do mundo.

Em 2019 lançou o seu livro de memórias, Naturally Tan, que se tornou um best-seller do New York Times e um best-seller do Sunday Times no Reino Unido.

"Um investimento em estilo é um investimento em si e na sua felicidade", disse Tan. "Estou ansioso por ajudar os utilizadores a encontrar a sua própria confiança olhando para os seus armários e descobrir quem eles querem ser e como se querem sentir. É diferente de tudo o que eu já fiz antes", acrescentou.