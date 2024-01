"Agora sim, 2024 chegou". Foi desta forma que Laura Figueiredo começou por descrever um vídeo que partilhou na sua página de Instagram e no qual exibe o novo visual.

"Tenho que admitir que acabei por me decidir no momento, mas confiei no trabalho da Bela e no meu feeling. Estou oficialmente ruiva, como nunca fui! Gostam da novidade?", questionou, por fim.

As opiniões dos seguidores dividiram-se. Se houve quem gostasse do tom escolhido, por outro surgiu quem notasse que prefere ver Laura loira.

Qual a sua opinião?

