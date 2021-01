De férias no Brasil, Sofia Ribeiro está-se a preparar para o difícil momento em que ter-se-á que despedir de 'terras de Vera Cruz'. Foi precisamente sobre isso que a atriz falou na sua mais recente publicação do Instagram.

"Era capaz de me habituar a isto!! Praia, chinelo no pé, calor, sucos, arroz com feijão, feijão com feijão, feijão com massa, feijão com tudo! (ADORO). Quem me percebe levanta a mão", afirmou.

"Por aí? Já sei que está muito agradável ao nível da neve... Juro que não estou a gozar, estou mesmo a mentalizar-me que daqui a nada acaba-se o bem bom. Até lá, vou dar mais um mergulho...", terminou.

