A família real continua a dominar a lista das figuras mais populares do Reino Unido e há dois membros que estão, cada vez mais, firmes nas suas posições.

De acordo com os dados da YouGov relativos ao terceiro trimestre de 2023, há seis pessoas que pertencem à realeza britânica no top 10, sendo que o rei Carlos III surge, de imediato, na 10.ª posição, com 52% de popularidade.

Com 54%, Zara Phillips ocupa a 9.ª posição e um pouco mais acima, em 5.º lugar, surge a princesa Ana, com 64%. William, Kate Middleton e a rainha Isabel II estão no pódio, com 69%, 71% e 80% de popularidade.

Nos primeiros 10 lugares desta lista só constam apenas quatro pessoas que não pertencem à realeza, sendo eles: Barack Obama (4.º lugar); Michelle Obama (6.º lugar); Martin Luther King Jr. (7.º lugar); e Volodymyr Zelenskyy (8.º lugar).

Assim sendo, e pouco mais de um ano após a sua morte, a falecida monarca inglesa continua a ser a figura pública mais adorada pela população britânica.

Veja aqui a lista completa.