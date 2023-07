Pedro Teixeira estará bem acompanhado na noite deste domingo, 16 de julho, em mais uma emissão especial do formato 'Vai ou Racha'.

Beatriz Costa, Ana Sofia Cardoso, Lili Caneças e Rebeca são as caras conhecidas que irão participar no programa que, nas últimas semanas, tem sido a aposta da TVI para as noites de domingo.

"'Vai ou Racha' Especial Domingo. Pedro Teixeira vai receber Beatriz Costa, Ana Sofia Cardoso, Lili Caneças e Rebeca para uma noite incrível com grandes prémios e muita animação! Contamos consigo", pode ler-se na legenda da publicação que serve de anúncio.

