A princesa Estelle da Suécia esteve na noite desta quinta-feira, dia 14 de setembro, no concerto em honra do jubileu de ouro do avô, o rei Carlos Gustavo, que celebra esta quinta-feira 50 anos no trono.

O evento reuniu diversos membros da realeza nórdica, mas sem dúvida que a neta do monarca - que um dia será rainha - reuniu grande parte das atenções.

Apesar de não ser comum ver elementos tão jovens da realeza a usarem vestidos compridos, de gala, a princesa Estelle marcou uma exceção, ao aparecer com um vestido verde até aos pés, de tule e mangas curtas, no evento que decorreu no Drottningholm Palace Theatre.

E se acha que já viu esta peça em algum lado, saiba que tem razão. O vestido pertence à mãe de Estelle, a princesa herdeira Victoria, que o usou num evento há cerca de dois anos.

Devido à altura e tipo de corpo de mãe e filha serem diferentes, a peça teve que ser adaptada para servir à menina.

