O 60.º aniversário da infanta Elena de Espanha conseguiu fazer o que há um ano parecia impensável: Reunir a família real espanhola à mesma mesa.

O almoço de aniversário aconteceu no restaurante Pabú, em Madrid, depois de primeiro ter sido levantada a hipótese de ser na Zarzuela.

No evento familiar, que decorreu esta quarta-feira, dia 20, estiveram os reis Felipe VI e Letizia, a infanta Cristina com três dos quatro filhos, os dois filhos da infanta Elena - Juan Froilán e Victoria Federica -, a rainha Sofía e o rei Juan Carlos, que viajou de Genebra com a filha Cristina.

A revista Vanitatis teve acesso ao menu, pelo que se sabe que o cardápio era composto por alguns petiscos, entre os quais se destacavam o presunto ibérico, um queijo curado, anchovas e tacos de salmão e guacamole.

Como pratos principais, os membros da família real puderam saborear um creme de abóbora, carabineiros e capão. Para as poucas pessoas que dispensaram o prato de carne, foi preparado um robalo.

