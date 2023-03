Foi através das stories da sua página de Instagram, na manhã desta segunda-feira, dia 6 de março, que Elma Aveiro mostrou o desagrado com o tempo de espera pela mala de viagem no aeroporto de Lisboa.

Ao partilhar um vídeo gravado no local, a irmã de Cristiano Ronaldo começou por escrever: "Este aeroporto de Lisboa continua com a mesma porcaria de serviço, vergonhoso o que fazem com as pessoas que têm trabalho e não só".

"40 minutos à espera da mala, quase o tempo de viagem Madeira/Lisboa. Cada vez pior. É o país em que vivemos", completou.

© Instagram

Leia Também: Elma Aveiro orgulhosa de gesto solidário de Cristiano Ronaldo