Cláudia Vieira passou uma Páscoa diferente do habitual, como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

Depois de no domingo, 17 de abril, ter destacado que este ano as celebrações foram "com a família reduzida e sem a típica caça ao ovo", uma vez que estava de férias na ilha da Madeira, voltou a recorrer à rede social para falar deste momento.

"Esta foi uma Páscoa diferente, sem dúvida. Faltou a família completa, o cabrito, os doces típicos e a correria da caça ao ovo! No entanto fomos abençoados, entre beijos e abraços, FaceTimes, amigos, lapas, ponchas, belas paisagens e até mergulhos de mar que a Madeira nos proporcionou… Viemos revigorados", contou junto de algumas imagens que pode ver na galeria.

Leia Também: Cláudia Vieira descobre locais de sonho na Madeira