Charlene do Mónaco viajou recentemente até África do Sul, o seu país natal, no âmbito de uma campanha que pretende travar a caça furtiva de rinocerontes. A ação solidária foi levada a cabo pela organização Princess Charlene of Monaco Foundation, que apoia várias ONG, e deixou a mulher do príncipe Alberto particularmente orgulhosa.

"Esta experiência comoveu-me. Estive em contacto com pessoas incríveis e falei com unidades de luta contra a caça furtiva, todas com uma incrível paixão pela proteção dos nossos rinocerontes e do nosso meio ambiente", elogiou, cita a revista Hola.

Preocupada com o futuro da espécie, a princesa frisou que "ao proteger os rinocerontes estamos a conservar o seu habitat, o que traz benefícios às pessoas e à vida selvagem, assegurando um legado para as gerações futuras".

Recorde-se que a viagem a África do Sul acabou por ficar também marcada por um susto que saúde que atrasou o regresso da princesa ao Mónaco. Charlene contraiu um infeção respiratória e não conseguiu embarcar na data prevista.

